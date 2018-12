The Will of the People, Ignored

There is a quote engraved on the ceiling of the Wisconsin governor’s conference room. It says, “The will of the people shall be the law of the land.”

The quote is from former Wisconsin Governor Robert “Fighting Bob” La Follette, the founder of The Progressive. It gained renewed irony this week as the Republican-controlled Wisconsin legislature rushed through a package of bills designed to diminish the authority of the newly elected Democratic governor and attorney general, and suppress Democratic voting.

More than a thousand Wisconsin residents came to the state capital Monday to register their opinion on the bills. Some waited as long as ten hours for their chance to give two minutes of testimony.

For all of the bills that passed, the number of people testifying in favor was the same: zero.

What follows is the list of registrations (from the state legislature’s website, typos included) for one of these bills, to prevent the new governor from revoking rule changes obtained by the current governor for recipients of federal aid.

Registering in favor:

none.

Registering & Appearances Against:

· troy yancey

· william boakes

· martha pincus

· ann griffin

· roy sjoberg

· bonnie marguls - wisconsin faith voices for justice

· mark kelderman

· andrea kaminski - league of women voters of wi

· tammy wood

· tom poppe

· louise tuma

· richard tuma

· scott ross - one wisconsin now

· analiese eicher - one wisconsin now

· katherine gaulke

· jennifer giegerich

· j.c frieswyk

· john holzaepfel

· darryl morin

· maureen fitzgerald - hunger task force

· brenden carpenter

· jay schroeder

· scott mcdonell

· stephanie bloomingdale - wi afl-cio

· george christenson - milwaukee county clerk

· lisa tollerson

· margaret demuth

· mishell o'shasly - wi council on mental health

· carol lenz

· john cuff

· greg jones - dane county naacp

· sarah litman

· bradley grzesiak

· matt taplor

· lydia hestar

· andrew olsen

· emily whitacre

· gordon myers

· barbie jackson

· stephan weisen

· molly pluuckett

· marika fischer hoyt

· rebecca kemble - dist 18 madison common council

· lisa pugh - the arc wisconsin

· frederic dike

· sheila plotkin

· dennis degenhardt

· steve hingle - our wisconsin revolution

· heather dubois bourenare - wi public education network

· randy bryce

· penny bernard schaber

· gerald john

· tom cramer

· marilyn townsend

· terranie warthen

· barb feeney

· david diamondstones

· allison markoski

· pauline gilbertson

· edward kuharski

· harry benervette

· polly shoemaker

· james penczykowski

· pam calviner

· ben wikler

· danny pirtle

· patrick hammel - national lawyers guild

· aubrey hart

· shadaya kilfoy flores

· marianne ewig

· crystal hester - nami-wi

· nile ostenso

· paula molian

· amy mizialko - milwaukee teachers education assoc.

· philip klinker

· nathan seltzer

· greg st. arnold

· carole vandewalle - league of cons. voters

· mishelle oshaskey - the peer assoc. inc

· jeanne cantor larsen

· tony castaneda

· ariel kaufman

· mary matthias

· troy letham

· maxwell kent

· whitney steffan

· elizabeth raasch

· john havlicek

· john douglas reed

· gail milbrath

· amy mizalke - mtea

· ben wikler

· vicki berenson

· fawn bilgere

· ryan wherley

· Justin LaPhat

· susan nossal

· jesse ransom

· haben goiton

· rob timberlake

· cindy murphy

· eileen mason

· margaret bergamin

· kevin clark

· kevin colburn

· tony castaneda

· brian ueraghen

· katie strain

· martha pings

· heidi eskrich

· daniel moore

· amy noble

· douglas zweizig

· tom kriegl - sauk county board

· sam neylon

· carole vandewalle - wisc league of conservation voters

· allison markoski

· sarah arbaje

· drew eckenrod

· david polanky

· nancy hetzel

· patrick linsley

· corey deah

· tyler brunsell

· lauren hawley

· Claire Gehling

· charles minnich

· Carol May

· kathleen carlyle

· will fenner

· Ben Sperry

· Amy Owen

· Jenny Sanner

· Andrea Waters

· Renneth Buelow

· Telib Akbar

· zoe heitzinger

· james arbaje

· Deborah Adkin - MOSES

· page remmers

· Joel Heiman

· marie martry

· Linda Jameson

· grace wagner

· gerald stenberg

· Grant Widmer

· thomas gilbert

· gina walkington

· Gerald Sternberg

· douglas fields

· gary gates

· Liz O'Donnell

· brian shaw

· Rachael Stedl

· Krystal Griffin

· david strait

· Alex Cohn

· sara monahan

· Tim Gonzalez

· elan wacker

· keith steffen

· Eric Seifriz

· chelsea crooks

· joanne brown

· tamy bieberstein

· Joan Schwarz - LWV

· karen voss

· rita hindin

· james murray

· Duane Barmore

· jim tate - city of racine district 3

· Diane Schwartz

· peggy anderson

· barbara lox

· kristina fullerton

· Keith Mitcheft

· nancy rathke

· Kristin Davis

· erin forrest

· becca wanta

· Michael Krejci

· alexander thomason

· Jared Launius

· dakota sullivan

· chalres kittel

· Janet Davis

· kim riyeff

· susan stern

· Rebbeca Charlie

· rick meyers

· lisa blackburn

· Linda Yeager

· catherine lynch

· derek munson

· Deborah Elsas

· lindsey miller

· katherine perez-wilson

· John Shillinglaw

· ellen turgasen

· Steve Abitz

· ahda lacosse

· riley kaiser

· Mary Schumann

· amy kawleski

· Jodi Vander Molen

· bert zipperer

· Ken Taylor - Kids Forward

· aarm grych

· Deanne Syverud

· nancy streckert

· carol van halle

· Matthew Mitnick

· jody barnes

· andrew kelley

· John Henderson

· travis fox

· john eskrich

· don golembiewski

· Aileen Nettleton - League of Women Voters Dane County

· anthony devito

· kim thompson

· jason klett

· Ron Frye

· andrea paeple

· Anita Weier

· brad nelson

· seth newman

· Anna Hauger

· christine mcdanaugh

· dan raasklie

· Margaret Rabio

· elizabeth beck

· trish haza

· Mary Arnold

· lucas sczygelski

· Carol Carstensen

· nathan beck

· gwin gorside

· Colleen Cleary

· mathew maunch

· sasha lasdon

· Rhonda Peterson

· leido hasko

· Roger Peterson

· lynn persson

· Wendy Heun

· John Gern

· Janet Brandt

· miles vancura - small batch indivisible

· natalie somers

· Karen Banaszak

· susan cohen

· Emma Czarapata

· jennifer wilson

· Dana Schultz

· stephanie bloomingdale

· Nancy Moore

· Kim Bean

· sarah osborn

· Linda Atkins

· allen jeannette

· devin judge-lord

· Megan Orear

· josh jenkins

· Steven Morgan

· tom andersen

· ann landmark

· Steve Bach

· jennifer teffer

· Joe Jacobs

· joe sori

· cherie goito

· jordan elisonberg

· Anita Abraham - Move On/ Womens March

· shane siemers

· Gwen hardie-Bauer

· steve arnold

· John Fease

· taylor wall

· William Norman

· owen ratcliff

· jane roberts

· Josiane Nelson

· brian standing

· pattie seifriz

· kristi colon - one wisconsin revolution

· mary mullen

· toni brown

· Neil Arbracarl - City of MKE

· ron smith

· penny seribner

· bob larsen

· Criste Greening

· miranda hassett

· Marcia Wirt

· chris cervantes

· eric howland

· lorraine hensel

· jennifer parker

· jamie geyner

· John Endnizzi

· jose luis cardenas

· Jane Ellin Morgan

· susan johnson - owr-rock county

· rek kwawer

· Kathryn Trudell

· garrett lee

· perry govci

· David Pelikan

· Richard Grusin

· Jeff northman

· Joe Scolaro

· Jean Scolaro

· Walter Wagener

· Judith Wagener

· Janie Riebe

· Jim Youngerman

· Ethan Hollenberger

· Beth Swedeen

· Julie Leser

· Megan Schliejman

· Cecile Stefzer

· Charles Forsmo

· Ellis Kondrashow

· Robert Newberry

· Joan Dawns

· Caron Jensen

· Barbara Streibel

· Michael Streibel

· Erin Clune

· Melissa Winker

· Allen Ruff

Appearances for Information Only:

· Carole Vandewalle - Leag. of conserative voters

Registrations For:

· Emily Kolman

· Scott Manley

Registrations Against:

· Bill Love

· Loun Fleming

· Tom Laidlaw

· Margaret Bennett

· Janice Pemczkowski - self

· Gladys Pemczykowski

· Ruth Eymose - self

· Nancy Rost - self

· Kay Frazier

· Mariel Woznlak

· Mariel Wozniak

· Mariel Wozniak

· Sheesenphooyw Mova

· Rita Mae Reese

· Carol Larsen - SWAAP

· Mike Mooney - Sheet Metal Local 18

· Tim DeMinter - Iron Workerrs Local 383

· Tony Mayrhofer - Iron Workers Local 18

· Leo Sokolik

· John Schmitt - WI Laborers Dist Council

· Steve Bretlow - Plumbers Local 75

· Myra Enloe - self

· Thelma Wells

· Robert Enloe

· Donald Sanford

· Patricia Gillette

· Michael Blair

· Andrew Haubach

· Sandra Finn

· Jennifer Heinz

· Melissa Schaaf

· Colleen Schulz

· John Cioci

· Linda Huffer

· Jane Qualle

· Linda Faris

· Diane Tieman

· Emma Gavside

· Liz O'Donnell

· Paulette Smith

· Stormy Stipe

· Stephen Hawk - Michael Rude

· Barbara Brown

· Saly Stix

· Courtney Deisch

· Jon Becier

· Marc Brousseau

· Amanda Salm

· Callen Harty

· Virginia Wickman

· Steven Tenney

· Reid Kurkerewicz

· Caitlin Henning

· Juleann Bushman

· Barbara Fease

· Lori Gander

· Barbara Sanford

· Erin Bosch

· John Coustuet

· Hugh Schmidt

· Cindy Schott

· Erica Throneburg

· Bernie Armould

· Jesse Steinberg

· Jacob O'Stampen

· Janet Norsetter

· Elizabeth Kuizenesky

· Loraine Creswell

· Diane Medcalf

· Paula Neidenthy

· Deneb Woods

· Eric Rubenstein

· Patricia Schlafer

· Ward Hammond

· Melissa Carr

· Rob Carr

· Nancy Norcross

· Carl Glassford

· Nancy McMahon

· Aly Lynch

· George Sauge

· Elvice McAlpine

· Chris Bushman

· Angela Roze

· Joanne Kaunter

· Philip Bauer

· Mark Reihl - North

· mary hardie-Roze

· Theresa Stabo

· Mary Beth Glins

· Maureen Purell

· Nicole Safar

· Iris Riis

· Brian Evans

· Jefferey Arnold

· Heike Saynisch

· Cryston Hester - NAWI WI

· Andrew Hanus - Aurora Health Care

· David Sparer

· Susan Rathke

· Lea Marie peterson

· Steven Doelder

· Mary Mikolar

· Patrick Stnabala

· Ann Pesch

· Ken Agnew

· Anita Simanshy

· Raymound Lurisk

· Lara Carlson

· Kirk Swenson

· Joe Kurian

· Abbie Kurtz

· mark Bauman

· Samuel Douglass

· Pam Robson

· Timothy Cardon

· Tom Robson

· Mary Ellen Schmit

· JoAnn Macken

· Eugene Macken

· Tom Kaszanwis

· Simon Glinkey

· Simone Glinber

· Janet Murphy

· Diana Brower

· Samuel England

· William Harrison

· Neil may

· Chase Tarrier

· Bernia Michaud

· Jennifer Lamel

· Veronica Sustic

· Shabram Lotfi

· Kayvan Samimi

· Ingrid Frances Stark

· Julia Levine

· Karen Ecklund

· Jessica Lindner

· Jane Jiemaker

· Elizabeth Alleman

· John Senseman

· Liz Senseman

· Terry Donovan

· Michael Cross

· Michael Austin

· Anne Walker

· Judy Gundersen

· Jessica Kelly

· Tom Kelly

· Jeff Brower

· Beverly Speer - WI

· Katrina Morrison

· Susan Bradtke

· Constance Jaeget

· George Heideman

· Monica Sundal

· Nancy Henerson

· Betty Eberle

· Serena Sato

· Lael Sheber

· Adria Brooks

· Robert Christl - TAA Craft 3220

· Adam Fearing

· Ehssa Chasen

· Elizabeth Gabrielse - Local 66 workers united

· Judy Patenaude

· Tom Howe

· Marsha henegar

· Andy Heidt

· Thomas Vanderuest

· Louise Robbins

· Consuelo Springfield

· David Evans

· Therese Scherrer

· Gregory Riemer

· John Horn

· Nicholas Davies

· Kim Walz

· Leyla Sanyer

· Natalee Hartwig

· Kyle Peaden

· William Foote

· Trudy Kavlson

· Patricia Miles-Pallner

· Carol Hoyer

· Jeff Wilson

· Paul olsn

· Shannon Flasch

· Matt Hora

· Kate Kvula

· Mary Vlisides

· Norm Littlejohn

· Mary Bablaim

· Sandrh Vandervest

· Makian Celesnile

· Jordan Euenberg

· Amy Enetteman

· Tod Ohwtad

· Angie Hougus

· Patrick Enright

· Jan Enright

· Kathy Liske

· Kevin Rusch

· Joan Santermann

· Wayne LaCross

· Bev Tagson

· Stephan Hawls

· Timothy Riley

· John Rinehart

· Keith Furmau

· Benjamin Olneck-Brown

· Nicole Desautels

· Susan Hote

· William Hotz

· Peppi Elder

· Brook Soltvedt

· Kerry Schumann

· Larry Orr

· Eric Hagstron

· Sarah Siskind

· Rob Hansen

· Carol Hutchison

· Marille Sushoralse

· Tom Boswell

· Deb Fallon

· Tracy Kuczenski

· Collen Leiberger

· Lois Korz

· Phil Marshall

· nancy Klatt

· Kevin Gundlach - South central federation of AFL-CIO

· Caryl Terrell

· Robert Terrell

· Suzan Grindred

· Pamela Abel

· Grace Eleming

· Mark Fleming

· Sybel Better

· Cris Folk

· Karen Pope

· Katie Beilfuss

· Mary Kolar

· Adam Grabski

· Patricia Werner

· Henry Yuckel

· Richard Ruecking

· Michelle Wichman

· Robert Liska

· Elaine Pridgera

· Martha Kemble

· Erin Welsh

· Michele Lauis

· Ruth Miller

· Jean Jacobson

· Carol Buelow

· Patricia Fleming

· Laura Dresser

· Marcie Rainbolt - WI Counties Assoc.

· Andrea Musher

· Susan Kiernan

· Tova Walsh

· Eric TUDSEN

· Jonathan Kim

· Jane Drewry

· Tifffany Karls

· Cheryl Lemke

· David Lemk

· Randy Thiel

· Kate Lloyd

· Aaron O'Neil

· Doris Saath

· Theodorre Glomski

· Al Sulzer

· James Stolzonburg

· Lorne Hillies

· Dennis Anderson

· Richard Potter

· Ann Kleinhans

· Angie Kirst

· Susan Knoedel

· Katherine Berkvam

· Todd Brei

· Patricia LaCross

· Scott Fink

· Barbara Fibich

· Thad Kortbein

· Amy Kortbein

· Barbara Thesola

· Evekyn Avg

· Victoria Brady

· John Stellcflug

· Henry Webber

· Denny Ranem

· Charles Koenen

· Bruce Fischer

· Sarah Pearson

· John Reindl

· Peter Cannon

· Brain Cok

· Marsha Cannon

· Jayne Fischer

· Jane Sadusky

· Craig Schneiderwent

· Diane Balmer

· Jane Kashnig

· Jeietta Henry

· greg Connic

· Dorothy Canniff

· Amanda Kok

· Libby Ellsworth

· Valerie Murphy

· Janet Meritt

· David Flesch

· Pam Schroedes

· Nora Susack

· Bonita Sitte

· Lydia Horne

· kate Lyman

· Irene Golembirski

· Laura Gottlieb

· Terry Cohn

· Nancy Youngerman

· Jacqulene Sullivan

· JoAnna Richard

· Anne Colville

· Ken roberts

· Stephan Jansen

· Breada jansen

· Anne Sholar

· mary Clare Murhen

· Ed Ahrans

· Madelina Poplka

· Pemela Wiesen

· Derek Hoesly

· Ryan Billingham

· Diauette Baker

· Renee Moen

· Michele Rutt

· John Rademucler

· Carol Hutchinson

· Meissa Sarget

· Mckenzie Bagley

· Martha Olsen

· Angela West Blaine

· Beth Suminons

· Judith Kargesh

· Jenmica Stein

· Dan Hanrahan

· Teresa Bacchi

· ben Brandner

· Joan Diers

· Jo Garrett

· Sarah Coombs

· David Rossing

· Thomas Elert

· Pat Biase

· Jeanette Maroness

· Ingrid Rothe

· Dairia Zemhauiskas

· Lynn Wallace

· Scott kolar

· Grace Van Berkel

· Yogesh Chawla

· Mel Barnes

· Lyudmila Yesko

· Crystal Anders

· Phillip Paula

· Thomas Thorsen

· Melissa Stibes

· Susan hendrix

· Paul Malischke

· Ruth Reites

· Jeri Troia

· Jean Sielaff

· Rebecca Alwin

· Karen Paulson

· Peg Habetler

· James Lawerence

· Jon Hoelter

· Norman Anderson

· Joseph Bauer

· Kate Morand

· Roffe nervig

· Kristin Austin

· Nancy Schimegy

· Matt Feifarek

· Mary Bostrom

· Herb Bostrom

· Cletus Hasslingor

· Brod Doquet

· Kathryn Millgan

· Paul Nelson

· Brad Geyer

· Suzanne Smith

· Barb Weiss

· Ruthy Berger

· Jennifer Argelander

· Ron Berger

· Joan Langenfelr

· Dan longenfeld

· Penny Scrigner

· Michelle Dunphy

· John Rice

· Marilynn Smith

· Ann Lacy

· Sharon Nash

· Brenda tyler

· Rosan Zahn

· Kathnyn Lane Browner

· patti Herman

· Jackie Burke

· Kathleen Carlson

· Marsha Gregg

· Sergio Nute

· Tyger Smith-

· Kim Krouth

· Michael Bertrand

· Alan Holmes

· Melisa Kaplan-Pistine

· Steve Bowes

· Martina Rippon

· Dorothea Leadin

· Joan Shahrani

· Thomas Euright

· Linda Ottech

· Dan Waller

· Pat Welch

· Sandra Abitz

· Jennifer Andreshak

· Barbara Frye

· Jean Hendersan

· Noah Ramthun

· robert Bergman

· Bill Dunn

· Dawn Anderson

· Michelle Guilette

· Gretchen Lowe

· Tim gifford

· Kevin Burke

· Elizabeth Gelher

· Bill Darts

· Ryan Natzke

· Jonathan Dedering

· mary Graper

· Carol Cantwell

· Matt Lowe

· Sylvia Ortiz-Velez

· Bonnie Block

· Bonnie Block

· Janine Edwards

· Gary Ellenberger

· Brent Nicastro

· Martha Siraivo

· Larry Jensen

· David Anderson

· Elizabeth Koehl

· Chris Nyland

· Michael green

· Susanna Mooney

· Gloria green

· Mooney Lesine

· Paul St. Ores

· James Stah

· Ellen Connolly

· Susan Roberts

· Robert Dreps

· John Mix

· Ed jeanett

· Mary Reisdorf

· John Bell

· Linda Kessel

· Genie Ogden

· Joan Swanther

· Chris Taylor

· Steve Shirshac

· Mitchell Nussebaun

· Brian Davis

· Ann Figurski Erchersher

· Charlene Brandl

· David Roberts

· Ronald Buehler

· Carol Weidel

· Deanna Letts

· Karen Gunderson

· Joanne Jurnke

· Mary Jean Murl

· Catherine Stephens

· Erika Monroe-Kane

· Deborah unstead

· Jacob Wollinges

· Mathew Nichelson

· David Fisler

· Jacob Himmerman

· William Rattunde

· Linda nelson

· Steven Rose

· Susan Webster

· Timothy Radelet

· David Horner

· Michael Bellcourt

· Diane Welsh

· Christa Westerberg

· Elena Espana-regan

· Polly Shoemaker

· Max Richter

· George Silverwood

· Patrick O'Laughlin

· Barbara Benson

· Jacob Ineichen

· Dmitri Bilgere

· Samantha Richter

· Trudi Patau

· Miranda Paten

· Adain lara

· Sylvia Stalken

· Mark Horan

· Michael Soloman

· Steve Drake

· Gretchen Twietmeyer

· Bob Rund

· Heather Kappttot

· Bill Bessire

· Joy Morgen

· Kathleen McDuade

· Danielle Williams

· Heidi Van Lardingham

· Derek Wallace

· Eillen Curtis

· Jennifer Ciegerich

· Christine Wenc

· cAROLYN Riley

· Stephen Barlament

· Mararet mcentire

· Bill O'Donnell

· Heather Driscoll

· William Whitford

· Mrill Ingram

· Nick Andread

· Brad Schneider

· Abigail Swetz

· Mark Grapentine

· Connie Schulze

· Julie Melton

· Lesie Affeldt

· Michele Benesh

· Mary Lou McCormick

· Deane Funkhouser

· Murrell Mary

· Tanya Cobb

· Anne Murphy-Lon

· Amy maurer

· Katherine Odell

· Cindy McGinnis

· Karen Carlson

· patricia McConnell

· James Billings

· Tom Simons

· Joan Arnold

· Joe Skulan

· Glenna Jotemte

· Chrstine Knore

· Douglas park Jr.

· Fawn Bilgere

· Laura Komai

· Sachi Komai

· Mariah Hulschter

· Jamie england

· Dana Pellebon

· Colin Koffel

· John Koffel

· Andrew Mehle

· Melissa Harrison

· Nancy Wettersten

· Conor Moran

· Mallory Keener

· Tereasa Galaka

· Eliana Locke

· Martin nelson

· Sally Rohrer

· Joel Warnick

· Toni Good

· Laura Huff

· Samantha Wolf

· Amelia Berendt

· troy nethery

· Mark Coatsworth

· Michana Buchman

· Maggie Brennan

· Will Broadway

· Debbie Davis

· Jenny Goldstein Prahl

· Glen Thio

· Alice Schneiderman

· Colin O'Brien

· Joy Gander

· Gail Bliss

· Lyndfey Bley

· Diane Padriett

· Troy price

· Nora Cechini

· Marcella Goff

· Lynda padsch

· Lucy Moore

· Kat Beyer

· Nacy Kosseff

· Dorthory Delciello

· James Lurman

· Sean Muchel

· Barbara kehrein

· Jen Artstron

· Collen Neany

· Ashlie Crooks

· Andrew Dufission

· Mary Rathson

· Hannah Bennett

· Jennifer Arzel

· Tasha Jesdahel

· Sara Petzold

· Miviam Hason

· Annie Walljasper

· April Sothwilk

· Kevin Smith

· Mary Ann Phalen

· Meghan Reidn

· Alison Koelsch

· Riley Anderson

· Rebecca Moey

· Sara Woolery

· John Levine

· Merle Sternberg

· ben Ingaldson

· Delores Roballard

· Julie Sparks

· Eric marsch

· Monica Macarra

· Sarah Coyle

· Mary O'Learny

· Laura Zimmerman

· Robert Manex

· Jane Maney

· Aimme Arrigoni

· Ben Meyess

· Emma Jampole

· Sheery Caves

· Carrie Scherpelz

· Nicholas Harlicek

· Laura Mainella-martin

· Sara Hulsethen

· Lauren Jensen

· Stephanie Lveadke

· Brion Pegel

· Cathy Pegel

· Sarah geers

· Mary Berryman

· Mary Sanderson

· Jessica Pernsteiner

· Claire VanV

· Sally Drew

· Amihan Huesmann

· Michael Clnesk

· Claire Rynders

· Tim Mahoney

· Sheldon bey

· Jon Schefers

· Joan Jacobson

· Christine Olgren

· Nancy Miller

· Jodi Bloch

· Peter Johnson

· Pat Calchina

· Kelly Hora

· Lynn Reed Shafel

· Jame Louden

· Gary Mitchell

· Jennifer Pressman

· Ann Gorman

· Donna Vukelrich-Selva

· Nick Calhill

· Judy Skog

· Lynn Gluece

· AJ Krasno

· Karen Bassler

· Ken Skog

· Kathleen Hauser

· Arvina Martin

· Karen Taylor

· Ann Clark

· Jeffery Posluszny

· Alsison Mahoury

· Kristina Dalraiden

· Colin McNormora

· Liana Mcgregor

· Roger Daleiden Jr.

· Whitney Ateffen

· James Phetteplace

· Ryan jayne

· Samuel Marese-Wheeler

· Scott Marrese-Wheeler

· nanci Ramsden

· Dan Ross

· Kim Vercauteren

· Andrea Bilges

· Maureen O'Leary

· Karalyn Kratowicz

· Kathleen Beckett

· Satya Rhoades-Conwway

· Monica Bussman

· Dwight Bussman

· Sol Kelly-Jones

· David Mallinson

· Jeffery Spear

· Katya Spear

· Valerie Hickman

· Gloria Marquardt

· Carol Pope

· Marica Morrisette

· Susanne Breckenirday

· gregory Gordon

· Kevin Calburn

· Robin Beckley

· Marisabel Cabrera

· Shelia Shibas

· Lakeshia Meyers

· Stausin Gousyzedia

· Jodi Emerson

· Diane Hecelkein

· Marilgn Feil

· Marilyn Feil

· Jan Manthey

· Sen. Tim Carpenter

· Randell Wade

· Darren Fang

· Sean Clowney

· Steven Ellis

· Liz Jones

· Mathew Coan

· Maurean Garits

· Nicole Saunders

· EP Cooper

· Allison Repic

· Jill Hall

· Chris Gelbmann

· Salvatore DiVita

· Hannah Sigg

· Mike Smale

· Juscha Rotinson

· Stephen Hervick

· Keith Wagner

· Erika Ryerson

· Jo Carter

· Ruby Moore

· Chris Walker

· Mathew Stilwell

· Nancy Marshall

· Bennett Berson

· Susan Van Sckles

· Mike Van Sickle

· Kevin Radcliff

· Dr. kathleen Kein

· Alessandra Gaglio

· Mary Gallagher

· Kenneth Hulse

· Darcie Johnston

· Thalia Coombs

· Mikko Utevsky

· Megan Spurgeon

· Heather Daniels

· Kirsten Johnson

· Andy Swartz

· Jess Haven

· Ronnie Hess

· Monroe Rosner

· Dan Hobson

· Aaron groll

· Sandy Welander

· Megan Grill

· Luan Burton

· William Burton

· Ann Maria Bell

· Frances Ellsworth

· Maureen Ellsworth

· Daniel Seeger

· Peter Witucki

· Britany Auen

· Casey Lamesky

· Anne Cavanagh

· Patricia Ruthowski

· Virginia Wickege

· Bonnie Webber

· Howard F

· Howard Fenton

· Caroline Greenusald

· Creal Zearing

· Amy Ihlenfeldt

· Jessica Haven

· jane Brotman

· Jess Haven

· Ann Knapstein

· Dan Ferber

· Christine McDonough

· Elaine Ratunde

· Frederich Ratiunde

· Gerald McDonough

· Renee Rauetta

· Lora Schwid-Dolan

· Paulette Haner

· Craig Hughes

· Carolyn Zignayo

· Jan Etnier

· Annette Davis

· Devon Knudson

· Vicki Berenson

· Ronald Wallace

· Peg Wallace

· Mark Denhars

· Steve Books

· Linda Leonhart

· Max Prestigiacono

· Lauren Dahler

· Lily Shell

· Addison Coley

· Cynthia Klabacka

· Jerry Labcocke

· Lynn Fry

· Rita Benesh

· Jennie Verschay

· Charles Bakken

· Mathew Moberg

· Elena Hight

· Lisa Moline

· John Hall

· Peggy LaMahuec

· Mark Nash

· Arlene Zaucha

· Susan Truilt

· Betsy Swenson

· Dom Brusa

· Donna Megdalina

· Liz Vowles

· Sharon Gaskill

· Ann Ganch

· Pamela Woodruff

· Tom Waselchuk

· Dana Johnson

· Warren Gaskill - Rapid Improvement, LLC

· Mike Vidal

· Nicholas Zajdel

· Ben Archer

· Emily Chester

· Hope Marshall

· Maria-Do-Carmo Carnalho

· Patrick Rank

· Geraldine Fritsch

· Susan Phillips

· Patricia Finn

· Kyla Vaughan

· Joan Sullivan

· Mary Shannon

· Ellen Schuler

· Harry Read

· Carlyn Bonanc

· Don Tichenor

· Cailyn O'Connor - Children and Families of WI

· Ricarso Saenz

· Thomas Miller

· Alexander Hof

· Austin Lynch

· Oona Mackesey-Green

· Eleanor Powell

· Ian Judoje-Lord

· Jessica Weeles

· Elise Patton

· Mark Patton

· Bernard Nikolay

· Mary Rendall

· Elle Rodriguez

· Laurie Merrell

· Scott Clappinger

· Elana Matthews

· Ellen LaLuzerne

· Caityn Carranzor

· Shawn Keener

· Frances Cerlwell

· Michael Pecosky

· Dr. Don Deal

· Paul Riyeff

· David Riyeff

· Emily Leach

· Ken Flanagan

· Lynn Brother

· Richard Kilmer

· Leighta Johnson

· Peter Hamey

· Andrey Ringquist

· Rany O'Conner

· Matthew Bernstein

· Chris Holland

· Marybeth McGinnis

· Kaitlin Cullen

· Sophie Mason

· Michael Falk

· Elizabeth Light

· Iris Chen

· Matthew Brausen

· Will Salmon

· Andrew Bea

· Allison Salmon

· Taylor Willmot

· Dorothee Salo

· Candace Weidensce

· Martin Weidensee

· Matt Loch

· Mike Milleville

· Katie Wade

· Teagan Ferraresi

· Susan Nossal

· Elizabeth Myhre - Subchek

· Michael Weinberg

· Caleb Holte

· Adnrea Jenlias

· Carol Dalton

· Liana Dalton

· Kelly Cook

· John Steill

· Barbara Wright

· David Driscoll

· Jody Clowes

· Barb Patevs

· Kira Amber

· Cheryl Johnson

· Lisa Ebert

· Nina Cheney

· Michael Joseph

· Christina kock

· Michael Edwards

· Maruell Reed - MKE High School Dem.

· Gregory Gelembink

· Marlen McDonald

· Carla Oppenheimer

· Michelle Robertson

· Drew Robertson

· Kirsten Moore

· Adam hustedde

· Tim VaalDealer

· Dylan Swenson

· Conor Sweason

· Paul Fenner

· Fred Johnson

· Mary Powell - Citizens of WI

· Dean Witter

· James Corlett

· Scott Fuollerton

· Kent Wenger

· Susan LaFlash

· Gloria Fullerton

· Curt Meine

· Dave Heaster

· Thomas Lavery

· Charles Allworth

· Catherine Pfeifer

· Jodi Wortsman

· Brittany Grugan

· Kathy Miner

· Jonathan Barinlk

· Melissa Heinz

· Caleb Sims

· Kelsy Kannenberg

· Shireen Chadi-Hamadani

· Samantha Gergion - citizens of WI

· Alex Wright

· Heather Sodley

· Nathan Godlay

· Matthew Grium - WI Citizens

· Ayal Weiner-Kaplow

· Scott McCullen

· Ben Coff - The ISO

· Mary Carlstedt

· Jo Vukelich

· Gary Powell

· ben Powell

· Milo Werne

· Allison Couture

· Warren Bailey

· Brendan Lymar

· Amy Fottrell

· Crista Lebens

· Michael Wieczorek

· Adam Pagenkepf

· Jacob Ginn

· Jared Marker

· Michael Christensen

· Don Sterens

· Braden longStreten

· Sara Stevens

· Tim Lopez

· Chris Rockwood

· Mary Sykes

· Sam Felt

· Elaine Wang

· Doug Cuetkousch

· Michelle Boursien

· Jeffery Worthen

· Stephen Masar

· Anne judge

· Chad Alan Goldberg - Local 223, AFL-CIO

· Anna paretskya

· Molly Clark-Barol

· Rebecca Tradewell

· Barbara Martin

· Kathyn Ripp

· Wendy Li

· Diane Farestta

· Susan Kummer

· Todd Kummer

· Laurie Lambert

· Ben Deboer

· Laura Berget

· Kermit MiHovey Jr.

· Brad Klotz - WEAC Region 6

· Brenda Morris - WEAC Region 6

· Jennifer Sternbach

· Justin Pyndrs

· Andrea Sucrez

· Alyssa Tilhou

· Neal Tilhon

· Luke Bassuener

· Kathy Rasmusser

· Dean Bossenbroek

· Keely Johnson-Crosby

· Mark Crosby

· Fiona Sands

· Peter Gottlieb

· Matt Mulligan

· Brya Lockey

· Chistine Manussier

· Mark Lochner

· Madison Vander Hill

· Will Kelly Jr.

· Joan Jung

· Jane Bettner

· James Kuloen

· Karen Zweizig

· Chris Buechler

· Amber Horton

· Kathie Nichols

· Thomas Curtis

· Julienna Shaull

· Daniel Saffert

· Emily Corner

· Barbara White

· Laura Anderson

· Mark Felder

· Lynn Newton

· Joseph Dieter

· Jennifer Rueff

· Roger Rueff

· Brian Lawler

· Bryant Moroder

· John May

· Alexander Beld

· Abby Lois

· Nolan Amon

· Brittany Magrady

· Alex Schmidt

· Chiara Packard

· Kyle Butz

· Chris Jerkins-Fisher

· Justine Hoelzen

· Claire Kerby

· Justine LaPlank - Ride Safe

· Jermi Mullins

· Dan Mullins

· Garth Olmanson

· Erin Mackesey

· Carla Draper

· Carl Schroedl

· Daniel Einstein

· Nicholas Benthem

· Alyssa Lentine

· Louis Krause

· Jim Dickey

· Paul Boehnlein

· Kristin Braziunas

· Matthew Panico

· Petes Albro

· Connie Miley

· Charity Schmidt

· Jess Haven

· Jessica Haven

· Dan Dreckachuid

· Carne Bolhman

· Rosanne Fische

· Cimby Johnson

· Bill Bright

Registrations for Information Only:

· Steve Baas - MMAC

· Anna Keaney

The measure passed both houses on an almost completely party-line votes.